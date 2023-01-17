الثلاثاء 17-01-2023
الوكيل الاخباري

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

موعد دوام المدارس والجامعات في الاردن

القمة الثلاثية تؤكد ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني

حريق يأتي على محل بيع ملابس بالزرقاء

فلسطين تدين اعتراض الاحتلال للسفير الأردني أثناء دخوله الأقصى

الثلاثاء، 17-01-2023 04:47 م

تحذير هام من الضمان لمتقاعديه بشأن القروض وبرنامج تقسيط

1202316152854806591210


الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي متقاعديها من اللجوء إلى وسطاء وجهات تمويلٍ غير موثوقة وغير معتمدة للمؤسسة في برنامج تقسيط، حيثُ توفّر هذه الجهات قروضاً أو سلع ومواد بفوائد عالية وترتّب عليهم التزامات مالية باهظة.

اضافة اعلان


وبينت أن بعض هذه الجهات تستغل المتقاعدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدّعي بأنها توفّر سلعاً أو قروضاً ميسرة وبسهولة عالية دون إعلامهم بالفوائد المضاعفة عليها وتطلب أيضاً بياناتهم الشخصية، محذرةً من مغبّة التعامل مع مثل هذه الجهات .


ودعت المؤسسة كافة متقاعديها الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين الراغبين في تقسيط مشترياتهم إلى الاستفادة من برنامج تقسيط الذي وفّرته دون فوائد على مشترياتهم من المتاجر المعتمدة لديها في البرنامج مباشرة والتي تشمل قطاعات متنوعة، مشيرةً إلى أن كافة الجهات المشتركة في برنامج تقسيط والمعتمدة لدى المؤسسة متوفرة على موقعها الإلكتروني ومبيّنٌ فيها فترات التقسيط عبر الرابط التالي: (https://www.ssc.gov.jo/takseet/).


وحول أي استفسار أو تساؤل عن أي جهة تدّعي منحها لقروض تدعو المؤسسة إلى التواصل معها عبر مركز اتصالها الموحد (117117) لاستقاء المعلومات الصحيحة منها، أو التواصل معها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب) أو عبر بريدها الالكتروني الرسمي[email protected]  .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

تخريج عدد من الدورات من منتسبي القوات المسلحة في إدارة الوثائق وأرشفتها

820215125521807690077

عجلون: دورة في التدريب المهني حول مهارات الحاسوب

120231516549434856852

اجتماع يتدارس آليات الحد من الانتشار العشوائي للبسطات بشوارع إربد

9202221194511923576102

ورشة توعوية عن فيروس كورونا في شابات عبين

120236232018394677813

الحكومة : فاتورة واحدة للكهرباء والمياه ستصدر شهريًا بهذا الموعد

8

السفير السعودي يؤكد اعتزازه بمستوى التعليم العالي في الأردن

أخبار متعلقة
0L5A9388

الضمان الاجتماعي ينفي زيادة رواتب المتقاعدين 7 دنانير

image

رابطة كتاب إربد تعلن عن جائزة إربد للإبداع الشبابي

1 (1)

"الوطني للمناهج" ينشر إجابات كتب العلوم للتوجيهي الفصل الدراسي الثاني

9202222181417310819863 (1)

حالات يرث فيها الزوج راتب زوجته من الضمان

324880979_541348564693753_2552088286768727351_n

مصدر حكومي: أفكار مطروحة حول اسم المدينة الجديدة

fffffsss

ناشطون ينعون الطفل عامر ابو الهيجاء بعد وفاته بحادث مؤسف