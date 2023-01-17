تحذير هام من الضمان لمتقاعديه بشأن القروض وبرنامج تقسيط

الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي متقاعديها من اللجوء إلى وسطاء وجهات تمويلٍ غير موثوقة وغير معتمدة للمؤسسة في برنامج تقسيط، حيثُ توفّر هذه الجهات قروضاً أو سلع ومواد بفوائد عالية وترتّب عليهم التزامات مالية باهظة.

اضافة اعلان



وبينت أن بعض هذه الجهات تستغل المتقاعدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتدّعي بأنها توفّر سلعاً أو قروضاً ميسرة وبسهولة عالية دون إعلامهم بالفوائد المضاعفة عليها وتطلب أيضاً بياناتهم الشخصية، محذرةً من مغبّة التعامل مع مثل هذه الجهات .



ودعت المؤسسة كافة متقاعديها الأردنيين وأبناء قطاع غزة وأبناء الأردنيات ومستحقيهم من الأرامل والوالدين الراغبين في تقسيط مشترياتهم إلى الاستفادة من برنامج تقسيط الذي وفّرته دون فوائد على مشترياتهم من المتاجر المعتمدة لديها في البرنامج مباشرة والتي تشمل قطاعات متنوعة، مشيرةً إلى أن كافة الجهات المشتركة في برنامج تقسيط والمعتمدة لدى المؤسسة متوفرة على موقعها الإلكتروني ومبيّنٌ فيها فترات التقسيط عبر الرابط التالي: (https://www.ssc.gov.jo/takseet/).



وحول أي استفسار أو تساؤل عن أي جهة تدّعي منحها لقروض تدعو المؤسسة إلى التواصل معها عبر مركز اتصالها الموحد (117117) لاستقاء المعلومات الصحيحة منها، أو التواصل معها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك، تويتر، انستغرام، يوتيوب) أو عبر بريدها الالكتروني الرسمي[email protected] .

