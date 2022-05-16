الإثنين 16-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السفارة الإماراتية تواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

عجلون : حوارية حول اليوم العالمي لحرية الصحافة

الأردن يأمل بأن تتطور الهدنة في اليمن إلى حل سلمي شامل

محافظ البلقاء: سيجري إزالة جميع الأكشاك غير المرخصة في شارع الستين

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة التعاون الألمانية

انطلاق مهرجان المسرح المدرسي السادس بتربية الطيبة والوسطية

تحذير هام من المؤسسة العامة للغذاء والدواء

وفد أردني يزور تونس لتعزيز التعاون السياحي بين البلدين

مهيدات يشيد بحرص رؤساء البلديات على الاستفادة من البرنامج التعريفي بالعمل البلدي

ولي العهد يعزي بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

الإثنين، 16-05-2022 07:33 م

تحذير هام من المؤسسة العامة للغذاء والدواء

520223191631827528845


الوكيل الاخباري - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أصحاب المنشآت الخاضعة لرقابتها من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مفتشيها‎.‎

ودعت المؤسسة، في بيان صحفي الاثنين، القائمين على هذه المنشآت إلى ضرورة طلب إثبات مفتشي الغذاء والدواء والتحقق والتأكد من ‏‏هويته عند التفتيش، وعدم التعامل مع أي شخص يدعي بأنه من مفتشي المؤسسة ما لم يبرز الإثبات تجنبا للتعرض لأي عملية ‏‏احتيال‎.‎

هذا وتؤكد المؤسسة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بانتحال صفة مفتشيها وتحت طائلة ‏‏المساءلة‎.‎

ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بهوية أي من مفتشيها من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، ‏‏والبريد الالكتروني‎ [email protected]، وعبر تطبيق “واتس أب” على الرقم 0795632000‏‎.‎

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202214181920222256395

السفارة الإماراتية تواصل استقبال المعزين بوفاة الشيخ خليفة بن زايد

5202215221143622329906

عجلون : حوارية حول اليوم العالمي لحرية الصحافة

5202215232443253740741

الأردن يأمل بأن تتطور الهدنة في اليمن إلى حل سلمي شامل

420221815812665461593

محافظ البلقاء: سيجري إزالة جميع الأكشاك غير المرخصة في شارع الستين

5202212172443679189563

بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومؤسسة التعاون الألمانية

w

انطلاق مهرجان المسرح المدرسي السادس بتربية الطيبة والوسطية

أخبار متعلقة
4202214141652612054613

الغذاء والدواء تتعهد بكشف أسماء مهربي أدوية