تحذير هام من المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الوكيل الاخباري - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أصحاب المنشآت الخاضعة لرقابتها من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مفتشيها‎.‎



ودعت المؤسسة، في بيان صحفي الاثنين، القائمين على هذه المنشآت إلى ضرورة طلب إثبات مفتشي الغذاء والدواء والتحقق والتأكد من ‏‏هويته عند التفتيش، وعدم التعامل مع أي شخص يدعي بأنه من مفتشي المؤسسة ما لم يبرز الإثبات تجنبا للتعرض لأي عملية ‏‏احتيال‎.‎



هذا وتؤكد المؤسسة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بانتحال صفة مفتشيها وتحت طائلة ‏‏المساءلة‎.‎



ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بهوية أي من مفتشيها من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، ‏‏والبريد الالكتروني‎ [email protected]، وعبر تطبيق “واتس أب” على الرقم 0795632000‏‎.‎

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