تحذير هام من المؤسسة العامة للغذاء والدواء

الوكيل الاخباري - حذرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أصحاب المنشآت الخاضعة لرقابتها من قيام بعض الأشخاص بانتحال صفة مفتشيها.
ودعت المؤسسة، في بيان صحفي الاثنين، القائمين على هذه المنشآت إلى ضرورة طلب إثبات مفتشي الغذاء والدواء والتحقق والتأكد من هويته عند التفتيش، وعدم التعامل مع أي شخص يدعي بأنه من مفتشي المؤسسة ما لم يبرز الإثبات تجنبا للتعرض لأي عملية احتيال.
هذا وتؤكد المؤسسة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه بانتحال صفة مفتشيها وتحت طائلة المساءلة.
ودعت المؤسسة المواطنين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بهوية أي من مفتشيها من خلال خط الشكاوى المجاني 117114، والبريد الالكتروني [email protected]، وعبر تطبيق “واتس أب” على الرقم 0795632000.
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