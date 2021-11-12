الجمعة 12-11-2021
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الجمعة، 12-11-2021 04:48 م

تحذير هام من تأثير الاضطرابات الجوية

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الوكيل الاخباري- حذر مستشارون من أن ما توصلت إليه محادثات المشاركين في قمة الأمم المتحدة للمناخ 26 في يومها الاخير، اليوم الجمعة، لن يوقف درجات حرارة الكوكب عن الارتفاع فوق المستوى الحاسم البالغ 1.5 درجة مئوية فوق درجة حرارة الأرض قبل الثورة الصناعية.

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وبحسب هيئة الـ (بي بي سي)، يقول المستشارون، المعروفون باسم "أصدقاء مؤتمر المناخ" إن مسودة المؤتمر بشكلها الحالي ضعيفة للغاية، ويحذرون من أن الدول الفقيرة بحاجة إلى مزيد من الأموال للتعامل مع تأثير الاضطرابات الجوية القاسية.
ويدعو المستشارون إلى الاعتراف الواضح، بأنه على الرغم من تحذير العلماء من تغير المناخ المتسارع، فإن الانبعاثات ستستمر في الارتفاع في ظل السياسات الحالية.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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