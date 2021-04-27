الثلاثاء 27-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

انخفاض حالات كورونا النشطة بالمملكة

فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 10%

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

تحذير هام من جامعة اليرموك

مشتركة نيابية تقر مواد بقانون أمانة عمان

الهند تتحوَّل إلى أكبر كارثة عالمية لوباء كورونا و شكوك حول فعالية اللقاحات

محافظة يوضح حول وجود مضاعفات لبعض مطاعيم كورونا

السعودية تعلن تدمير زورق مفخخ قبالة سواحلها

انتهاك صارخ بنشر معلومات عن وفاة فنّان أردني

إغلاق 12 منشأة غذائية وإيقاف 120 وإنذار 1871

الثلاثاء، 27-04-2021 04:04 م

تحذير هام من جامعة اليرموك

eee



الوكيل الاخباري - حذرت جامعة اليرموك من استخدام تطبيقات لهواتف ذكية منتحلة لاسمها وتحمل شعارها يتم تداولها حاليا.
اضافة اعلان

وقال الناطق باسم الجامعة، مدير دائرة العلاقات والإعلام مخلص العبيني، إنه لا يوجد اي تطبيقات لهواتف ذكية عاملة ومسجلة رسمياً باسم الجامعة، مضيفاً أن التطبيقات المنتحلة تشتمل على نظام معلومات الطلبة ونظام التعلم الإلكتروني.

ولفت إلى أن استخدام مثل هذه التطبيقات غير المعتمدة من قبل الجامعة تشكل خطورة تتمثل بجمع أسماء الطلبة وكلمات المرور الخاصة بهم، مؤكدا أن الجامعة ليست مسؤولة عن عواقب استخدامها وهي تتمسك بحق الملاحقة القانونية لكل من يستخدم اسمهما وشعارها. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202126164350745874799

انخفاض حالات كورونا النشطة بالمملكة

420212416259956543278

فحوصات كورونا الإيجابية اقل من 10%

4202124161429728465435

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

1202116151123955274900

محافظة يوضح حول وجود مضاعفات لبعض مطاعيم كورونا

4202120181448703287134

إغلاق 12 منشأة غذائية وإيقاف 120 وإنذار 1871

420212783449697884083

الصحة تستمر بإعطاء لقاح كورونا للموظفين في أماكن عملهم

أخبار متعلقة
42021101725238492802

الطفيلة التقنية تحصل على تصنيف التايمز العالمي