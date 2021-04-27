تحذير هام من جامعة اليرموك



الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

حذرت جامعة اليرموك من استخدام تطبيقات لهواتف ذكية منتحلة لاسمها وتحمل شعارها يتم تداولها حاليا.وقال الناطق باسم الجامعة، مدير دائرة العلاقات والإعلام مخلص العبيني، إنه لا يوجد اي تطبيقات لهواتف ذكية عاملة ومسجلة رسمياً باسم الجامعة، مضيفاً أن التطبيقات المنتحلة تشتمل على نظام معلومات الطلبة ونظام التعلم الإلكتروني.ولفت إلى أن استخدام مثل هذه التطبيقات غير المعتمدة من قبل الجامعة تشكل خطورة تتمثل بجمع أسماء الطلبة وكلمات المرور الخاصة بهم، مؤكدا أن الجامعة ليست مسؤولة عن عواقب استخدامها وهي تتمسك بحق الملاحقة القانونية لكل من يستخدم اسمهما وشعارها.