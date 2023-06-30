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تحذير هام من نقابة الحلي والمجوهرات للمواطنين في الأردن

الجمعة، 30-06-2023 06:01 م

تحذير هام من نقابة الحلي والمجوهرات للمواطنين في الأردن

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الوكيل الإخباري - أصدرت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن، تحذيرا للمواطنين من بعض المحال التي تخرج عن قوانين النقابة وأداب المهنه وتروج لعروض وهمية بعيدة عن الحقيقة على أرض الواقع.

وقالت النقابة في تحذيرها، المنشور عبر فيسبوك، إن بعض المحال تضع سعر وهمي لاستغلال المواطن، كون باقي المحال مغلقة بمناسبة عيد الأضحى، وذلك لجمع المال بالطرق الإلتوائية.

ودعت النقابة المواطنين الى عدم الانجراف وراء التضليل، ذاكرة مثال: إن هناك عينة من البعض منهم يقوم بوضع أسعار بعيدة كل البعد عن الأسعار الحقيقية لاستدراج الزبائن. 

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