تحرير شاحنة علقت بجسر للمشاة بمدينة الحسن الصناعية

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تمكنت الجهات المعنية وبعد جهود استمرت أكثر من 13 ساعة من تحرير شاحنة "قلاب" علقت بجسر للمشاة داخل مدينة الحسن الصناعية في إربد.واستمر التعامل مع الحادثة ساعات طويلة، حيث جرى احضار عدد من الرافعات "ونشات" وفك اجزاء من جسر المشاة لتحرير الجزء الخلفي من "القلاب" الذي علق بجسر المشاة،وانزاله الى الارض. وقال مدير مدينة الحسن الصناعية في إربد هاني ذيابات لوكالة الانباء الاردنية "بترا" جرت العديد من المحاولات لانزال القلاب الذي علق بجسر المشاة، حيث جرى تأمين المعدات اللازمة للتعامل مع الحادثة، وجرى انزال الشاحنة دون اضرار .