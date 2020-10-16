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الجمعة، 16-10-2020 12:42 م

تحرير مخالفات لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

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الوكيل الاخباري - حررت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية المتنوعة والأسواق في محافظة الزرقاء، 23 مخالفة لمنشآت ومواطنين خلال اليومين الماضيين.

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وقال مدير المديرية عماد البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه تم تحرير مخالفتين بحق منشآت تجارية و 18 مخالفة بحق مواطنين لعدم تقيدهم بالإجراءات الصحية الصادرة بموجب أمر الدفاع رقم 11 ، إضافة إلى تحرير ثلاث مخالفات بحق منشآت تجارية لعدم التقيد بإعلان الأسعار.

 


--(بترا)

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