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الأربعاء، 05-05-2021 02:29 م

تحرير 17 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

مخالفة


الوكيل الإخباري - حررت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء 17 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين أثناء جولاتها الرقابية و التفتيشية خلال الأيام الأربعة الماضية.

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وبين مدير المديرية عماد البزور خلال تصريحات صحفية، أنه جرى تحرير 7 مخالفات بحق منشآت تجارية لعدم التقيد بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لمواد السكر والدجاج والزيوت النباتية، و 8 مخالفات لمنشآت تجارية بسبب عدم التقيد بإعلان الأسعار على المواد المعروضة للبيع.


وأضاف أنه جرى تحرير مخالفتين بحق مواطنين اثنين بسبب مخالفة أمر الدفاع وعدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.

 

 


 




 

 


 

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