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الخميس، 08-04-2021 10:43 م

تحرير 19 مخالفة لمواطنين ومنشآت تجارية بالزرقاء

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الوكيل الاخباري - قال محافظ الزرقاء حجازي عساف، ان كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء قامت خلال اليومين الماضيين بتحرير 19 مخالفة بحق مواطنين ومنشآت تجارية بسبب عدم التقيد بأوامر الدفاع .
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وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الكوادر الأمنية المختصة حررت المخالفات للمواطنين والمنشآت بسبب عدم ارتداء الكمامات وعدم المحافظة على التباعد " مسافة الأمان " بين المواطنين أثناء عملية التسوق، داعياً للتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .

 




 

 


 

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