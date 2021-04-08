تحرير 19 مخالفة لمواطنين ومنشآت تجارية بالزرقاء

الوكيل الاخباري -

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قال محافظ الزرقاء حجازي عساف، ان كوادر اللجنة الأمنية في محافظة الزرقاء قامت خلال اليومين الماضيين بتحرير 19 مخالفة بحق مواطنين ومنشآت تجارية بسبب عدم التقيد بأوامر الدفاع .وبين عساف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان الكوادر الأمنية المختصة حررت المخالفات للمواطنين والمنشآت بسبب عدم ارتداء الكمامات وعدم المحافظة على التباعد " مسافة الأمان " بين المواطنين أثناء عملية التسوق، داعياً للتقيد بالإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع .