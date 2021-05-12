الأربعاء 12-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العقبة: قرار تقليص ساعات الحظر أعاد الامل الى القطاع السياحي

الملك يبحث مع عباس التطورات الخطيرة بالقدس وقطاع غزة

الصحة تحذر الأردنيين من تناول كميات كبيرة من الكعك و المعمول في العيد

اعلان صادر عن وزارة الأوقاف حول صلاة العيد

أسعار الذهب الأربعاء 12/5/2021

ارتفاع عدد شهداء القصف الإسرائيلي إلى 48 بينهم 14 طفلا

الشواربة يقرر إعادة هيكلة دائرة ضبط البيع العشوائي

ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الى 43 شهيدا

البرازيل توقف استخدام لقاح أسترازينيكا للحوامل بعد رصد حالة وفاة

تحديد 37 مصلى لإقامة صلاة العيد في عجلون

الأربعاء، 12-05-2021 06:24 م

تحرير 20 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

مخالفة-1-1


الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور، ان كوادر المديرية قامت خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال اليومين الماضيين بتحرير 20 مخالفة بحق منشآت تجارية ومواطنين لعدم التقيد بالأسعار وعدم ارتداء الكمامة.

اضافة اعلان

وأوضح البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الكوادر المختصة حررت 8 مخالفات بحق منشآت تجارية لعدم التقيد بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لمواد السكر والدجاج والزيوت النباتية، و7 مخالفات بحق منشآت تجارية لعدم التقيد بإعلان الأسعار على المواد المعروضة للبيع، اضافة الى تحرير 5 مخالفات بحق مواطنين لعدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.


وأضاف، أن كوادر المديرية ستكثف الرقابة على الأسواق وتغطية كافة المناطق الجغرافية في المحافظة، للتأكد من توفر الخبز العربي الكبير وإعلان الأسعار ومدى الالتزام بالأسعار المحددة ، و التقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة ومطابقة الأوزان المثبتة على عبوات البيع مع بطاقة البيان.


وأشار البزور إلى أن الكوادر الرقابية ستقوم برصد مؤشرات أسعار السلع الأساسية والغذائية والتموينية والتي تشكل سلة الغذاء الرئيسية، والتحقق من مدى التزام المنشآت والمواطنين بما ورد بأوامر الدفاع النافذة وتحرير المخالفات بحق المخالفين.


--(بترا)

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
IXFRD8HJNwqDBq9kxIIZV5drcZ0UazUHYJzcF96i

تحديد مواقع اقامة صلاة عيد الفطر في المفرق

755b857112fba6eb508780030600e78e

الملك يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني

205507_13_1620828054

فتح ابواب زيارة نزلاء مراكز الاصلاح طيلة ايام العيد

WTd6bKlHNHjlFrI4QQCxUVSoOq1gqd3VMUbHLT8A

الملك يوجه الحكومة إلى إرسال مساعدات طبية عاجلة للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

c81f993f4f

خطة امنية ومرورية خلال عطلة العيد في عجلون

بئر-ماء-تعبيرية

اغلاق بئر مياه خاصة غير مرخصة في الزرقاء

أخبار متعلقة
5202139326250183951

وزير الصحة : الاشتباه بإصابة جديدة بالمتحور الهندي

520212215651414159787

إلغاء مركز جمرك الزرقاء

120208142345442588944

إغلاق محطتين لتحلية المياه في الزرقاء

عاجل

الزرقاء .. فحص عمال مصنع يعمل به مصاب بالسلالة الهندية

4202130122410335655428

فرق تفتيش الأمانة تنذر 19 منشأة مخالفة

4202119124541750641708

تحرير 22 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء