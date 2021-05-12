تحرير 20 مخالفة لمنشآت تجارية ومواطنين في الزرقاء

الوكيل الاخباري - قال مدير مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء عماد البزور، ان كوادر المديرية قامت خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية خلال اليومين الماضيين بتحرير 20 مخالفة بحق منشآت تجارية ومواطنين لعدم التقيد بالأسعار وعدم ارتداء الكمامة.

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وأوضح البزور لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الكوادر المختصة حررت 8 مخالفات بحق منشآت تجارية لعدم التقيد بالبيع ضمن السقوف السعرية المحددة لمواد السكر والدجاج والزيوت النباتية، و7 مخالفات بحق منشآت تجارية لعدم التقيد بإعلان الأسعار على المواد المعروضة للبيع، اضافة الى تحرير 5 مخالفات بحق مواطنين لعدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية.



وأضاف، أن كوادر المديرية ستكثف الرقابة على الأسواق وتغطية كافة المناطق الجغرافية في المحافظة، للتأكد من توفر الخبز العربي الكبير وإعلان الأسعار ومدى الالتزام بالأسعار المحددة ، و التقيد بالبيع حسب الأسعار المعلنة ومطابقة الأوزان المثبتة على عبوات البيع مع بطاقة البيان.



وأشار البزور إلى أن الكوادر الرقابية ستقوم برصد مؤشرات أسعار السلع الأساسية والغذائية والتموينية والتي تشكل سلة الغذاء الرئيسية، والتحقق من مدى التزام المنشآت والمواطنين بما ورد بأوامر الدفاع النافذة وتحرير المخالفات بحق المخالفين.



--(بترا)