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الأربعاء، 17-02-2021 10:15 ص

خلال 24 ساعة

تحرير 3328 مخالفة فردية لأشخاص و 61 منشأة

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مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي ، إن رجال الأمن العام ومن مختلف الوحدات الشرطية ومنذ اعادة الانتشار الامني وتكثيف الحملات الامنية والرقابة على التزام الأفراد بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي في المرافق والأماكن العامة والأسواق والمحال والمولات التجارية والرقابة على التزام المنشآت باوامر الدفاع ، فقد حرروا  خلال ال 24 ساعة 3328 مخالفة فردية لأشخاص و 61 منشأة.

وأكد الناطق الاعلامي، السرطاوي في تصريح وصل "الوكيل الإخباري" ، الأربعاء، أن الحملات الأمنية الرقابية مستمرة وبشكل مكثف ويومي وفي كافة مناطق المملكة .

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ودعا المواطنين الالتزام بارتداء الكمامة، والعمل بالتباعد الاجتماعي والابتعاد عن التجمعات حفاظاً على سلامتهم ، تجنباً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم .

 

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