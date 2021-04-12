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تحرير 40 مخالفة لمنشآت و142 لأفراد خلال أسبوع

الإثنين، 12-04-2021 03:08 م

تحرير 40 مخالفة لمنشآت و142 لأفراد خلال أسبوع

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الوكيل الإخباري - شددت وزارة الصناعة والتجارة والتموين على ضرورة الالتزام بمتطلبات السلامة و الصحة الوقائية بارتداء الكمامات ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ داخل المنشآت وفي خارجها وخاصة هذه الأيام التي تشهد إقبالا على التسوق استعداد لشهر رمضان المبارك. 

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وقالت الوزارة في بيان صحفي الاثنين، إن الجهات الرقابية المكلفة بموجب أوامر الدفاع تقوم بحملات رقابية مكثفة لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية.


وحررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين والجهات الرقابية المكلفة بموجب أمر الدفاع 20 لمتابعة التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية للفترة من 4 إلى 11 نيسان/أبريل الحالي باستثناء يوم الجمعة كونه يوم حظر شامل، 40 مخالفة لمنشآت و142 لأفراد خلال تواجدهم داخل المنشآت لعدم التقيد بأوامر الدفاع وتلك المتطلبات والتي تشمل ارتداء الكمامة ومراعاة مسافات التباعد وعدم الاكتظاظ حيث شملت الجولات الرقابية نحو 11374 منشأة.


وبحسب بيان الوزارة باعتبارها الجهة المنسقة لأعمال الجهات الرقابية المكلفة فقد شملت تلك المخالفات محلات سوبر ماركت وخضار ومواد تموينية بواقع 16 منشأة و4 مطعما سياحيا وشعبيا ومصانع ومشاغل 19 و1 كوفي شوب وغيرها.


وأشارت الوزارة إلى أن الجهات الرقابية تواصل عمليات الرقابة المكثفة في كافة مناطق المملكة للتأكد من التزام المنشآت والأفراد بمتطلبات السلامة والصحة الوقائية.

 


 




 

 


 

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