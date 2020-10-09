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الجمعة، 09-10-2020 03:43 م

تحرير 5 مخالفات لمواطنين ومنشآت لمخالفة أمر الدفاع

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الوكيل الإخباري- حررت كوادر مديرية صناعة وتجارة وتموين الزرقاء أثناء جولاتها الرقابية والتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية والتموينية المختلفة أمس الخميس 8 مخالفات بحق منشآت تجارية ومواطنين بسبب مخالفة أمر الدفاع رقم 11.

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وقال مدير المديرية عماد البزور ، ان مخالفة واحدة كانت لمنشأة تجارية، وأربع مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم تعليمات الصحة والسلامة العامة من حيث ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية وفقاً لما هو صادر بموجب أمر الدفاع رقم 11 .


وأكد البزور، ان كوادر المديرية تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية المختلفة في الزرقاء؛ لضمان الالتزام بأوامر الدفاع الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 .


 




 

 


 

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