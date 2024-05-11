تحرير 78 مخالفة وإخطارا العام الماضي بموجب قانون حماية المستهلك

الوكيل الاخباري - بلغ عدد المخالفات والإخطارات التي حررتها وزارة الصناعة والتجارة والتموين، بموجب قانون حماية المستهلك، في عام 2023، ما مجموعه 78 مخالفة وإخطاراً، منها 50 مخالفة، و28 إخطاراً.

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وبحسب تقرير إنجازات الوزارة للعام 2023، بلغ عدد الشكاوى 820 شكوى، منها 345 تتعلق بخدمات ما بعد البيع، و334 تتعلق بخدمة أو سلعة معيبة، و79 حول إعلانات مضللة، و62 تتعلق بكفالات وعقود.



وأرسلت الوزارة 120 ألف رسالة توعوية وإرشادية للمستهلكين، عبر خدمة الرسائل القصيرة (إس إم إس).



وبلغ متوسط نسب الإنجاز لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة الوزارة لعام 2023، ما نسبته 94.7 بالمئة وبنسبة ارتفاع بلغت 5.3 بالمئة عن 2022.



ورفعت الوزارة كفاءة آليات الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، لما نسبته 99 بالمئة، في 2023، بارتفاع نسبته 2 بالمئة عن 2022.

وأطلقت الوزارة العام الماضي 19 خدمة إلكترونية عبر تطبيق سند، هي إصدار رخصة تصدير، وبطاقة مستورد لأول مرة، وتعديلها وتجديدها وإلغائها، وخدمة إصدار رخصة استيراد الحديد المسلح، والإسمنت الأبيض، والأوعية الأنبوبية الطرية، وعبوات الألمنيوم، والمواد ثنائية الاستخدام، والأجهزة الكهربائية المستعملة، والسلع السورية، والقمح، والطحين، والإطارات المستعملة، وبروفيلات الألمنيوم، وخدمة الاستعلام عن المؤسسات الفردية، والاستعلام بواسطة وصف الغاية، والاستعلام عن الرسوم.

