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الأربعاء، 14-04-2021 12:34 م

تحرير 83 مخالفة لتجاوز السقوف السعرية للدجاج

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الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الصناعة والتجارة و التموين الأربعاء،  توافر الدجاج في جميع أسواق المملكة؛ حيث تمت زيادة الكميات المطروحة بناء على الترتيب الذي تم مع كبار المنتجين لتعويض النقص الذي حدث قبل شهر رمضان بيوم واحد فقط .
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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه تم عقد لقاءات مكثفة مع منتجي الدجاج خلال الأيام القليلة الماضية للتأكيد على أهمية استقرار الكميات المطروحة في السوق من الدجاج الطازج والحي المبيع من خلال النتافات والالتزام بالسقوف السعرية المحددة للدجاج. 

وكانت وزارة الصناعة و التجارة و التموين قد حددت سقوفا سعرية للدجاج الطازج بواقع دينارين للكيلو، وللنتافات 165 قرشا للكيلو .

وبينت الوزارة أنه تم تحرير 83 مخالفة؛ لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للدجاج، وذلك منذ صدور القرار في  22 شباط 2021، وحتى يوم أمس.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحرير مخالفات لعدم الالتزام بالسقوف السعرية للسكر والزيوت النباتية. 

وقالت الوزارة إنها ستواصل عمليات الرقابة المكثفة على الأسواق، وإنها ستقوم بتحديد سقوف سعرية لأي سلعة أساسية ترتفع أسعارها بدون مبرر.

 




 

 


 

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