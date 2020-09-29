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الثلاثاء، 29-09-2020 10:34 ص

تحرير 9 مخالفات لمنشآت وأفراد في الزرقاء

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الوكيل الاخباري-حررت مديرية صناعة وتجارة وتموين محافظة الزرقاء خلال اليومين الماضيين 9 مخالفات لمنشآت تجارية ومواطنين، لعدم التقيد بأمر الدفاع رقم 11.

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وقال مدير المديرية عماد البزور ،اليوم الثلاثاء، إن مخالفتين تم تحريرهما بحق منشآت تجارية، و(7 )مخالفات لمواطنين، بسبب عدم ارتداء الكمامات داخل المنشآت التجارية المتنوعة.


واضاف إن كوادر المديرية تواصل حملاتها الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية المختلفة في الزرقاء، لضمان الالتزام بأوامر الدفاع الرامية لمنع نشر عدوى فيروس كورونا حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين كافة .


 




 

 


 

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