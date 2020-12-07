تحسن ملموس في أداء طلبة الأردن في الدراسة الدولية للعلوم والرياضيات لدورة 2019

الوكيل الاخباري -

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن تحسنًا واضحًا ظهر في متوسط أداء طلبة الأردن في الدراسة الدولية (TIMSS 2019) في مبحثي الرياضيات والعلوم للصف الثامن.وأضاف الدكتور النعيمي، أنه عند مقارنة نتائج هذه الدورة مع نتائج دورة (TIMSS 2015)، نجد ارتفاعًا في متوسط علامات الطلبة في الرياضيات بمعدل 34 درجة، وبمعدل 26 درجة في العلوم، وتقدما في ترتيب طلبة الأردن بمعدل 3 رتب في الرياضيات ورتبة واحدة في العلوم.وتصدُّر الأردن، بحسب الدكتور النعيمي في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، قائمة الدول العشرة التي أظهرت تحسنًا في نسبة الطلبة الذين وصلوا إلى مستوى الأداء المقبول في الرياضيات، بمقدار من التحسن بلغ 15 بالمئة، في حين بلغ مقدار التحسن في العلوم 9 بالمئة.وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الأردن جاء الثاني من بين 13 دولة أظهرت تقدمًا في مبحث الرياضيات، والثالث بين 11 دولة في مبحث العلوم مقارنة بأداء طلبته في دورة (TIMSS 2015).بدوره، كشفَ رئيس المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، الذي يتولى ادارة الدراسة الدولية في الأردن، الدكتور عبدالله يوسف عبابنة، أن الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي ( IEA)، اعلنت بالتعاون مع منظمة اليونسكو الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت باريس، نتائج طلبة الدول المشاركة في الدورة السابعة لدراسة التوجّهات الدولية في الرياضيات والعلوم لعام 2019،(Trends in International Mathematics and Science Study )، (TIMSS 2019).وقال الدكتور عبابنة، إن 39 دولة شاركت في الدراسة التي تعقد كل 4 سنوات على طلبة الصفين الرابع والثامن الأساسيين في مبحثي الرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى 8 مشاركات لنظم تربوية أخرى (benchmarking educational systems ).وعزا الدكتور عبابنة التحسن في اداء طلبة الاردن بحسب نتائج الدراسة، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة التربية والتعليم خلال العامين الدراسيين 2017/2018، و 2018/2019، بالتعاون مع السلطات التعليمية الأخرى، من خلال إعداد مواد تدريبية مُشتقّة من المهارات التي تقيمها دراسة (TIMSS) في الرياضيات والعلوم.وقال إن هذا التحسُّن جاء نتيجة كذلك، لجهد وطني كبير ومُنسّق قادته وزارة التربية والتعليم، التي ستستمر وشركاؤها في البرامج الهادفة إلى التركيز على نوع التعليم لإكساب طلبتنا مهارات القرن الحادي والعشرين، وإعدادهم لمواكبة متطلبات العصر من خلال مناهج مطوّرة تُركّز على مهارات التفكير العليا، وبرامج تدريب نوعية تحفيزية للطلبة.وأوضح أن وزارة التربية والتعليم، أعدت خلال استعداداتها لإجراء الدراسة، فيديوهات توعوية قصيرة للطلبة والأهالي والمعلمين، فيما تم عقد دورات مصوّرة مكثّفة للمعلمين والمشرفين، إضافة إلى إطلاق مبادرة القراءة والحساب، وتدخلات تربوية هادفة نفذتها السلطات التعليمية المختلفة.وبين الدكتور عبابنة، إن الدراسات الدولية لتقييم نواتج التعلم تعد إحد المؤشرات المهمة الواجب تحقيقها وفق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016-2025 وأولويات برنامج عمل الحكومة، مؤكدا أننا في الاردن نتطلّع بثقة إلى مزيد من التحسُّن في الدورات القادمة للدراسة بجهود طلبتنا ومعلمينا ومشرفينا.