"تحضيرية العليا الأردنية المصرية" تتوصل الى تفاهمات شاملة لتعزيز التعاون الثنائي

الوكيل الاخباري - انعقدت الأحد اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الثلاثين التي ستلتئم في القاهرة يوم غد الأثنين برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي حيث بحثت كافة الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.

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وترأس الجانب الأردني الى الاجتماعات التحضيرية وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط بمشاركة عدد من الوزراء والسفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين / رئيس اللجنة الفنية للاجتماعات دانا الزعبي و مسؤولين من كلا البلدين.



وأكد الشمالي مجددا متانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين والتي تعمقت بفضل جهود ورؤى قيادتي البلدين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حيث يتم العمل بأقصى الطاقات لأجل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات وفي الاطار الثلاثي الذي يضم الشقيقة العراق أيضا بما يخدم مصالح كافة الأطراف ويمكنها من تطوير اقتصاداتها.



وأضاف أن دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة يؤكد حرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالحهما مشيرا الى أن العمل ينصب على إزالة صعوبات التجارة البينية وتحفيز الاستثمارات وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات مختلفة بخاصة الطاقة والنقل والمواصفات والمقاييس وغيرها.



وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي بلغ 812 مليون دولار حصة الصادرات المصرية منها كانت ما نسبته 73%.



وقال إن أجندة اجتماعات اللجنة حافلة بملفات تغطي كافة مجالات التعاون المشترك بين البلدين في المجالات السياسية و الاقتصاد والنقل والتعليم والزراعة والمواصفات والمقاييس والجمارك وغيرها.



وجددت الوزيرة المصرية التأكيد على أن بلادها حريصة على تعزيز التعاون الثنائي مع الأردن في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها حيث يتم العمل بشكل مستمر بالتنسيق مع الجانب الأردني لأجل معالجة الصعوبات التي تواجه التجارة البينية والعمل لتحفيز الاستثمارات وإقامة المشاريع التي تخدم البلدين.



وبينت أن هنالك مجالات واسعة للتعاون الاقتصادي بشكل ثنائي وفي اطار التعاون الثلاثي مشيرة الى أهمية اجتماعات اللجنة العليا المشتركة والتي تعد من أكثر اللجان العربية المشتركة انتظاما وفعالية لتعزيز العلاقات الثنائية.



وسبق اجتماعات اللجنة التحضيرية اجتماعات الخبراء وكبار المسئولين أمس السبت برئاسة مستشار وزير التعاون الدولي طارق الشعراوي عن الجانب المصري وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي عن الجانب الأردني.



وعلى هامش الاجتماعات التقى الشمالي بوزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع وبحث معها عددا من الموضوعات التي تهم التجارة البينية والمجالات الاستثمارية.



وأكد أهمية ترجمة كافة الاتفاقيات الموقعة في إطار التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الشعوب الثلاثة الشقيقة وتخدم منظومة التعاون الاقتصادي المشترك.



وأشار الى حرص الأردن على تعزيز التعاون مع الشقيقة مصر في مجال إقامة المعارض المتبادلة بالقاهرة وعمان لمنتجات البلدين وإمكانية إقامة معرض للمنتجات الأردنية في مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري.



وقالت الوزيرة المصرية إن اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة تمثل ركيزة أساسية لتعزيز أطر التعاون المشترك بين البلدين في القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك.



وأشارت الى حرص الحكومة المصرية على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن لتعكس مستوى العلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.



وقالت أن هناك تنسيقا مستمرا بين وزراتي التجارة في البلدين للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة التجارة البينية وبما يسهم في تيسير نفاذ السلع المصرية للسوق الأردني والسلع الأردنية للسوق المصري.

