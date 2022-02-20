"تحضيرية العليا الأردنية المصرية" تتوصل الى تفاهمات شاملة لتعزيز التعاون الثنائي

الوكيل الاخباري - انعقدت اليوم الأحد، اجتماعات اللجنة التحضيرية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة في دورتها الـ 30 التي ستلتئم في القاهرة يوم غد الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي، حيث بحثت كافة الملفات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها.



وترأس الجانب الأردني إلى الاجتماعات التحضيرية، وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط، بمشاركة عدد من الوزراء والسفير الأردني لدى القاهرة أمجد العضايلة والأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين/ رئيس اللجنة الفنية للاجتماعات دانا الزعبي ومسؤولين من كلا البلدين.

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