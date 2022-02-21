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الإثنين، 21-02-2022 09:30 ص

تحضيرية العليا المصرية الأردنية تختتم اعمالها

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الوكيل الإخباري - اختتمت اللجنة التحضيرية للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة في دورتها (30) اعمالها في القاهرة في وقت متأخر من مساء أمس برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي ووزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين من كلا الجانبين.

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ورفعت اللجنة التحضيرية نتائج اعمالها للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي ستعقد اليوم في القاهرة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة ونظيره المصري الدكتور مصطفى مدبولي.

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