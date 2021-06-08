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الثلاثاء، 08-06-2021 03:14 م

تحلية 300 مليون متر من مياه العقبة ونقلها للمحافظات

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة المياه والري / سلطة المياه، إنها ستبدأ خلال الاسبوع القادم في تأهيل الائتلافات المشاركة في مشروع الناقل الوطني الاردني لتحلية ونقل المياه من العقبة الى كافة محافظات المملكة والبالغ عددها (13) ائتلاف.
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وأوضحت أنه سيتم تأهيل افضل (5) ائتلافات للبدء بتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ هذا المشروع الوطني الاردني الهام .

وبينت الوزارة/سلطة المياه ان المشروع يهدف الى تحلية ونقل (250-300) مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة على البحر الاحمر الى جميع مناطق المملكة كخيار وطني اردني لتأمين كميات مياه اضافية مستدامة مؤكدة ان المشروع يحظى بأهتمام بالغ لمواجهة العجز المائي الذي تشهده المملكة وتأمينها لتغطية احتياجات الشرب خلال العقدين القادمين

 




 

 


 

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