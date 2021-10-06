الأربعاء 06-10-2021
الوكيل الاخباري

موعد متوقع لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

وثيقة ضبط الجلوة العشائرية تنهي معاناة 67 شخصا من 13 عائلة في عمّان

تحميل تطبيق سند 450 ألف مرة منذ إطلاقه

اتفاقية إقراض بين إقليم البترا وصندوق التنمية لدعم مزودي الخدمات

الهناندة: الاتصالات المحرك الرئيسي لخطة الحكومة نحو التحول الرقمي

الحدود الدنيا الجديدة لمعدلات القبول لمكرمة أبناء المعلمين

الأردنية والملحقية اليمنية تبحثان قضايا الطلبة اليمنيين بالجامعة

المجموعة المتكاملة تنفذ مشروع نظام المعلومات الزراعية

توجه لمنح الجرعة الثالثة اعتبارا من الأحد

الأربعاء، 06-10-2021 05:28 م

تحميل تطبيق سند 450 ألف مرة منذ إطلاقه

w


الوكيل الاخباري - بلغت عدد مرات تحميل تطبيق "سند" الحكومي منذ إطلاقه وحتى نهاية أيلول الماضي 450 ألف مرة، بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقالت الوزارة لـوكالة الانباء الاردنية (بترا)،اليوم الأربعاء، إنّها تعمل على دراسة عطاء لتطوير التطبيق سيتم طرحه قريبا، مشيرة إلى أن كوادرها المختصة تقوم بحل أي مشاكل فنية في التطبيق حال حدوثها بأسرع وقت، بينما سيتم إضافة خدمات الكترونية جديدة مع نهاية العام وبداية العام المقبل.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920212092753548476173

موعد متوقع لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية

fff

واشنطن تؤكد استمرار دعم الحكومة الأمريكية للأردن

وزارة-الداخلية

وثيقة ضبط الجلوة العشائرية تنهي معاناة 67 شخصا من 13 عائلة في عمّان

f

اتفاقية إقراض بين إقليم البترا وصندوق التنمية لدعم مزودي الخدمات

w

الهناندة: الاتصالات المحرك الرئيسي لخطة الحكومة نحو التحول الرقمي

وحدة-تنسيق-القبول-الموحد

الحدود الدنيا الجديدة لمعدلات القبول لمكرمة أبناء المعلمين

أخبار متعلقة
920212203517664976588

الهناندة: إطلاق حزمة خدمات إلكترونية جديدة العام المُقبل

الحكومة

الحكومة تطلق منصة مستنداتي بداية العام المقبل

رئاسة

الحكومة تعلن عن فرص عمل