تحميل تطبيق سند 450 ألف مرة منذ إطلاقه

الوكيل الاخباري - بلغت عدد مرات تحميل تطبيق "سند" الحكومي منذ إطلاقه وحتى نهاية أيلول الماضي 450 ألف مرة، بحسب وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.



وقالت الوزارة لـوكالة الانباء الاردنية (بترا)،اليوم الأربعاء، إنّها تعمل على دراسة عطاء لتطوير التطبيق سيتم طرحه قريبا، مشيرة إلى أن كوادرها المختصة تقوم بحل أي مشاكل فنية في التطبيق حال حدوثها بأسرع وقت، بينما سيتم إضافة خدمات الكترونية جديدة مع نهاية العام وبداية العام المقبل.

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