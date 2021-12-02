تحويلات مرورية استعدادا لماراثون البحر الأحمر بالعقبة

الوكيل الإخباري - أعلنت الجمعية الأردنية للماراثونات بالتنسيق مع إدارة السير عن الخطة المرورية لإغلاقات الطرق وتحويلات السير لسباق نصف ماراثون البحر الأحمر في مدينة العقبة الذي سيقام يوم غد الجمعة في العقبة.

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وأكدت إدارة السير تواجد كوادرها بهدف تقديم المساعدة لمستخدمي الطرق، والدلالة والإرشاد لسلوك الطرق البديلة، والتقيد بالاشارات التحذيرية الخاصة بمسار الماراثون.



وستكون الشوارع التالية مغلقة تماماً بالاتجاهين يوم الجمعة، من الساعة 6 صباحا ولغاية 12 ظهرا وهي:



شارع الملك حسين، من أمام فندق الكمبنسكي (ماكدونالدز) ولغاية دوار فندق الانتركونتيننتال.



شارع الفاروق من دوار الانتركونتننتال ولغاية إشارة القصور الملكية.



شارع الفاروق من إشارة القصور الملكية لغاية إشارة المحدود.



شارع القدس من إشارات شارع الفاروق ولغاية دوار المحدود.



شارع الأمير حسن من دوار المحدود ولغاية الالتفاف الأول باتجاه بنك لبنان والمهجر.



إغلاق ملعب تطوير العقبة من عصر اليوم الخميس ولغاية عصر يوم الجمعة.

وتاليا خريطة التحويلات:



