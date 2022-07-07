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الخميس، 07-07-2022 09:02 م

تحويلات مرورية بسبب حادث سير مروع بعمان - صور

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة السير المركزية، إنه وقع مساء الخميس، حادث انقلاب مركبة شحن أدى لصدم خمس مركبات في شارع الحرية بمنطقة المقابلين/ قرب إشارة الحُفاظ، الأمر الذي تسبب بتحويل السير بالاتجاهين.

وأكدت الإدارة في ادراج لها عبر فيسبوك، تواجد كوادرها في الموقع لتسيير الحركة المروية، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع، لحين رفع المركبات والتعامل مع أثر الحادث.

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بدوره قال مصدر امني انه وقع مساء اليوم حادث تدهور لمركبة شحن ما ادى الى اصطدامها بثلاث مركبات على طريق شارع الحرية في منطقة المقابلين نتج عنها وفاة شخص واصابة ٦ اشخاص اسعفو الى مستشفى البشير والتوتنجي لتلقي العلاج ووصفت حالتهم بالمتوسطة .

 



 

 

 

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