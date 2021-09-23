تحويلات مرورية جديدة في عمان

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الخميس، عن إغلاق طريق الشحن الجوي منطقة القسطل امام حركة المركبات وإجراء تحويلات مرورية للسير على الطريق من بداية الطريق عند التقائه بطريق الخدمات التابع لطريق المطار لغاية منطقة ما بعد السكة الحديدية اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2021/9/24، وذلك ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي - القسطل.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، إنه سيتم تحويل السير القادم من شارع الخدمات الشرقي لطريق المطار باتجاه طريق الشحن الجوي وذلك من خلال الانعطاف يميناً قبل كازية المناصير للدخول في مسار التحويلة، فيما سيتم تحويل السير القادم من طريق الشحن الجوي باتجاه طريق الخدمة الشرقي وذلك من خلال الانعطاف يميناً من التقاطع الواقع بجانب شركة الولاء لخدمات الاعاشه والدخول في مسار التحويلة.



وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.



يشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي - القسطل و الممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الاشغال العامة والاسكان المهندس يحيى الكسبي وباشرت الوزارة العمل على المشروع في 29 من آب الماضي بعد انتهاء كافة الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.



الجدير بالذكر أيضا أن الأعمال في المشروع تشمل إعادة تأهيل الطريق بطول (7.4) كم موزعة على عدة مراحل، حيث سيتم عمل خلطة خرسانية في المناطق التي تشهد حمولات محورية ثقيلة بطول 1100م، فيما سيتم إعادة تأهيل الخلطة الإسفلتية في باقي اجزاء الطريق وعمل كافة الأعمال المرافقة له من تصريف لمياه الامطار والإشارات الإرشادية والتحذيرية.

