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السبت، 04-02-2023 03:57 م

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان من الانتهاء من أعمال المسرب الأيمن (المتجه إلى عمان) لمشروع إعادة تأهيل الاجزاء الاكثر تضررا من الطريق الصحراوي للمنطقة الواقعة من دبة حانوت الى الحميمة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، اليوم السبت، إنه سيتم اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد إجراء تحويلات مرورية بالتنسيق مع مديرية الأمن العام، في موقع العمل لغايات استكمال أعمال المسرب الأيسر حيث سيتم تحويل اتجاه السير القادم من العقبة باتجاه عمان الى المسرب الأيمن من منطقة دبة حانوت الى الحميمة الى يمين الطريق وحسب ما هو موضح بالمخطط المرفق.
 
وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في إدارة الدوريات الخارجية.

يشار إلى أنه تم تقسيم العمل في المشروع الى جزئين؛ لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق والتسهيل على المواطنين سالكي الطريق واستكمال الاعمال بالسرعة الممكنة، فيما بلغت نسبة الانجاز فيه 55%.

وتشمل الأعمال خلع الطبقات الاسفلتية القائمة وطبقات الرصف وصولا الى طبقات التأسيس وتنفيذ طبقات التأسيس والرصف شاملا طبقتي الفرشيات وثلاث طبقات من الخلطة الاسفلتية.

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