تحويلات مرورية على تقاطع الإرسال

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية،الأربعاء، عن البدء بإجراء تحويلات مرورية على تقاطع الارسال بالعاصمة عمان، اعتباراً من اليوم الخميس، وذلك استكمالا لتنفيذ أعمال مشروع التقاطع.

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي في وقت سابق ، أنه سيتم تحويل السير القادم من شارع القدس باتجاه شارع الحرية بالاتجاهين إلى شارع خليل القيسي وإغلاق التحويلة السابقة (شارع مرشد المهيرات) أمام حركة المركبات لغايات استكمال الأعمال على مشروع تقاطع الارسال.



وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.



وشددت الوزارة على أنه سيتم انجاز الأعمال في المشروع بأسرع وقت ممكن وضمن الخطة الزمنية المتوقعة.



يشار إلى أن نسبة الانجاز في مشروع تقاطع الارسال بلغت 65 بالمئة، فيما شملت الأعمال في المشروع إنشاء تقاطع من 4 مستويات مكون من جسر خرساني بطول 650 مترا للسير القادم من عمان باتجاه شارع المطار والبحر الميت على شارع القدس بالاتجاهين، وجسر خرساني بطول 230 مترا للسير القادم من شارع الحرية باتجاه شارع القدس، ونفق بطول 130 مترا ضمن 4 مسارب وفي كلا الاتجاهين، وطرق رئيسية، وجدران خرسانية ساندة للممر السفلي، وإعادة تأهيل الطرق المحيطة بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء الأرصفة وأنظمة تصريف مياه الأمطار وأعمال الإنارة وكافة أعمال السلامة العامة، وفق أعلى المعايير الهندسية العالمية المتبعة.

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