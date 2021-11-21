تحويلات مرورية على شارع الحرية لتنفيذ اعمال تصريف مياه الامطار

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الاحد الموافق 21/11/2021، عن إجراء تحويلات مرورية على شارع الحرية، اعتباراً من يوم غد الاثنين الموافق 22-11-2021، وذلك لتنفيذ اعمال تصريف مياه امطار بعد ان تم الانتهاء من مخاطبة الجهات ذات العلاقة ونقل كافة المعيقات.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، أنه سيتم اغلاق مسرب شارع الحرية (المسرب الايمن) القادم من دوار الجمرك باتجاه شارع القدس ومنطقة تقاطع الارسال بعد اشارة اكاديمية الحفاظ للمسرب الاخر ليصبح بمسربين، ووفق الاشارات التحذيرية في الموقع، لمسافة 150 مترا تباعاً.



وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية الأخوة المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.

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