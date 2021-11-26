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الجمعة، 26-11-2021 07:10 م

تحويلات مرورية على طريق أوتوستراد عمان الزرقاء غدًا

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير، اليوم الجمعة، عن إجراء تحويلات مرورية للسير على طريق أوتوستراد عمان الزرقاء، لاستكمال اعمال مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء للحزمة الثالثة اعتباراً من صباح يوم غدٍ السبت.

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وذكرت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم نقل الإشارة الضوئية من تقاطع البيبسي (طريق الحزام / طريق الأوتوستراد) لمسافة 300 متر باتجاه الزرقاء وذلك لإتاحة العمل في محطة ركاب البيبسي ومسارب الطريق الرئيسي ومسارب الباص سريع التردد للمنطقة الواقعة ما بين "تقاطع البيبسي وجسر الحزام".

 

وحول التحويلات المرورية، أوضحت الوزارة، أن حركة السير في موقع الإشارة الضوئية الجديد ستصبح على النحو التالي:

 

السير القادم من عمان الزرقاء يبقى بنفس الاتجاه، ولكن محكوم بالإشارة الضوئية في موقعها الجديد، والسير القادم من الزرقاء - الحزام يلتزم المسارب اليسرى والمحددة والمخصصة له، ويسلك يساراً باتجاه الحزام من خلال الإشارة الضوئية في موقعها الجديد والاستمرار باتجاه التحويلة المرورية المنشأة حديثاً.

 

وأضافت الوزارة، انه يتوجب على السير القادم من الزرقاء - عمان الإستمرار بالسير دون الحاجة إلى التوقف على الإشارة الضوئية.

 

وأكدت الوزارة، أن التحويلات المرورية كافة مؤمنة بعناصر السلامة العامة من إنارة ودهان والإشارات الإرشادية والتحذيرية المناسبة لهذه المواقع والطرق، داعية المواطنين إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر إدارة السير المركزية.

بترا

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