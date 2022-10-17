تحويلات مرورية على طريق إربد - الزرقاء اعتبارا من اليوم

الوكيل الاخباري - تبدأ وزارة الأشغال العامة والإسكان اعتبارا من الاثنين، العمل في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل وتوسعة طريق مثلث النعيمة/ بلعما/ الزرقاء.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنّه سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه إربد (مثلث النعيمة) إلى طريق منشية بني حسن – أم اللولو.



وأوضحت، أنه سيتم تحويل حركة السير القادم من الزرقاء باتجاه إربد مثلث النعيمة إلى طريق منشية بني حسن – أم اللولو باتجاه طريق المفرق – إربد وصولاً إلى جسر الرمثا، والاتجاه نحو طريق إربد – عمّان إلى جسر النعيمة وبالعكس، وذلك من خلال الانعطاف يميناً بعد نهاية جسر الشيخ مكازي أخو إرشيدة باتجاه طريق المفرق - قضاء رحاب – جرش ثم الانعطاف يميناً بعد 500 متر من جسر مكازي أخو إرشيدة إلى مدخل بلدة الصهاة (خلف المحطة الحرارية) وصولاً إلى مسار التحويلة حسب الصورة المرفقة ووفق اللوحات الإرشادية التي تم وضعها للدلالة والإرشاد، كما أنه سيتم العمل على تأمين طرق خدمية داخل المشروع لخدمة المجتمع المحلي فقط.



وأكدت الوزارة أن التحويلة المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.



يشار إلى أن الأعمال في المشروع، موزعة على 3 مراحل، تشمل إعادة تأهيل الطريق، بعرض (27) مترا تقريباً مفصولة بجزيرة وسطية، تشمل أعمال الطرق من حفريات، وطمم، وطبقات الرصف والإسفلت وأعمال التصريف من عبارات صندوقية وأنبوبية وأعمال حماية المنحدرات، واللوحات الإرشادية والتحذيرية وتخطيط الشوارع وأعمال الإنارة، فيما يتوقع الانتهاء من الأعمال كافة منتصف العام المقبل.

