تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء غداً

الوكيل الاخباري - اعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير عن إجراء تحويلات مرورية للسير وذلك ضمن مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة وذلك اعتباراً من يوم غد السبت الموافق 2021/3/20.

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وبينت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام أنه سيتم تحويل السير القادم من "الزرقاء باتجاه عمان " الى تحويلة موازية ومحاذية يسار الطريق تبدا من "مدخل حي العراتفة/العامرية مرورا بتقاطع الطيور /حديقة الحيوان"وبطول واحد كيلومتر لتنتهي عند بداية نفق أبو صياح مقابل محطة محروقات الزعبي".



واشارت الوزارة إلى أن التحويلة المرورية بعرض ثلاثة مسارب و مجهزة بعناصر السلامة و الاشارات الارشادية و التحذيرية اللازمة.



