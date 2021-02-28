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الأحد، 28-02-2021 07:26 م

تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان بأنها ستقوم وبالتعاون مع إدارة السير بإجراء تحويلات على طريق عمان - الزرقاء ، وذلك ضمن أعمال مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء/الحزمة الثانية للمنطقة الواقعة عند تقاطع عين غزال (الطريق فوق الجسر القوسي)، وذلك اعتباراً من يوم غد الاثنين الاول من آذار.
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واضافت الاشغال انه تم اغلاق طريق عمان – طبربور الفرعي في المنطقة الواقعة فوق الجسر القوسي القائم ، وتحويل السير القادم من عمان بإتجاه طبربور الى اتجاه الزرقاء وصولاً الى منطقة جسر ماركا ، بحيث يتم استخدام الإشارة الضوئية بعد الجسر للعودة بإتجاه عمان ومنه بإتجاه طبربور عند الوصول لتقاطع عين غزال وذلك لغايات استكمال تنفيذ أعمال جسر الباص سريع التردد BRT) (فوق الجسر القوسي) لمدة شهرين حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق خلال فترة تنفيذ وإنشاء الجسر.

واكدت الاشغال انه تم توفير جميع عناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية والارشادية اللازمة.

واهابت لجميع مستخدمي الطريق التمهل و الانتباه و التقيد بأسس القيادة الامنة و الاشارات التحذيرية و تعليمات ادارة السير و كوادرها.

 




 

 


 

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