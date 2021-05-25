تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير بإجراء تحويلات مرورية للسير وذلك ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة وذلك اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق 26 من الشهر الحالي.وبينت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، الثلاثاء، أنه سيتم تحويل السير القادم من "عمان باتجاه الزرقاء " الى تحويلة موازية ومحاذية يمين الطريق تبدأ من محطة توتال وبطول (1.200) كم مرورا برامب جسر حي الجندي و لتنتهي إلى بداية جسر التنموي.وأشارت الوزارة إلى أن التحويلة المرورية بعرض 3 مسارب، مؤكدة أنها مجهزة بعناصر السلامة والإشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة.ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة والاشارات التحذيرية وتعليمات ادارة السير وكوادرها.