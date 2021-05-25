تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

الوكيل الاخباري -
أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير بإجراء تحويلات مرورية للسير وذلك ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة وذلك اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق 26 من الشهر الحالي.اضافة اعلان
وبينت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، الثلاثاء، أنه سيتم تحويل السير القادم من "عمان باتجاه الزرقاء " الى تحويلة موازية ومحاذية يمين الطريق تبدأ من محطة توتال وبطول (1.200) كم مرورا برامب جسر حي الجندي و لتنتهي إلى بداية جسر التنموي.
وأشارت الوزارة إلى أن التحويلة المرورية بعرض 3 مسارب، مؤكدة أنها مجهزة بعناصر السلامة والإشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة.
ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة والاشارات التحذيرية وتعليمات ادارة السير وكوادرها.