الثلاثاء 25-05-2021
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الثلاثاء، 25-05-2021 04:56 م

تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

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 الوكيل الاخباري -  أعلنت وزارة الاشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير بإجراء تحويلات مرورية للسير وذلك ضمن مشروع الباص سريع التردد بين مدينتي عمان والزرقاء/الحزمة الثالثة وذلك اعتباراً من صباح الأربعاء الموافق 26 من الشهر الحالي.
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وبينت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، الثلاثاء، أنه سيتم تحويل السير القادم من "عمان باتجاه الزرقاء " الى تحويلة موازية ومحاذية يمين الطريق تبدأ من محطة توتال وبطول (1.200) كم مرورا برامب جسر حي الجندي و لتنتهي إلى بداية جسر التنموي.

وأشارت الوزارة إلى أن التحويلة المرورية بعرض 3 مسارب، مؤكدة أنها مجهزة بعناصر السلامة والإشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة.

ودعت الوزارة مستخدمي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الامنة والاشارات التحذيرية وتعليمات ادارة السير وكوادرها.

 




 

 


 

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