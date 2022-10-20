الخميس 20-10-2022
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الخميس، 20-10-2022 08:04 م

تحويلات مرورية على طريق اربد - عمان

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، عن البدء بأعمال استبدال الأجزاء المتضررة من الحواجز الخرسانية في الجزيرة الوسطية على طريق اربد - جرش - عمان، اعتبارا من منتصف ليلة الخميس / الجمعة ولغاية فجر يوم الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه سيتم بالتعاون مع مديرية الأمن العام إغلاق جزئي ومؤقت للمسرب الايسر من كل اتجاه لطريق عمان جرش اربد قبل سيل الزرقاء باتجاه اربد.

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