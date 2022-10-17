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الإثنين، 17-10-2022 06:08 م

تحويلات مرورية على طريق الزرقاء - المفرق الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الامن العام، اليوم الاثنين، عن بدء اعمال تنفيذ المرحلة الثانية من اعمال مشروع تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الزرقاء - المفرق، اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال ، إنه سيتم اغلاق الطريق من جسر الحرة ولغاية جسر خو للمنطقة الواقعة ما بين الجامعة الهاشمية مروراً بجامعة الزرقاء الخاصة ولغاية مديرية مشاغل وزارة الاشغال للاتجاه القادم من المفرق باتجاه الزرقاء، وتحويل حركة السير إلى الطريق الخارجي ابتداء من جسر الحرة وباتجاه جسر الغباوي بحسب الإشارات الارشادية الدالة في موقع التحويلة.

وأشارت إلى أن الأعمال تشمل الكشط وإعادة تأهيل طبقات الرصف وتنفيذ الخلطات الاسفلتية، واعمال تصريف مياه الامطار، وتعزيز الطريق بعناصر السلامة العامة، والاشارات التحذيرية، والعديد من الاعمال اللازمة وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة عالميًا.

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