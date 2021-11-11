تحويلات مرورية على طريق الشحن الجوي

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية، اليوم الخميس، عن اجراء تحويلات مرورية لحركة السير على طريق الشحن الجوي ، وذلك للبدء بتنفيذ اعمال المقطع الثاني ضمن أعمال مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي، اعتبارا من صباح الجمعة الموافق 12-11-2021.



وقالت الوزارة في بيان صحفي ، إنه سيتم اغلاق المقطع الثاني من طريق الشحن الجوي، في منطقة القسطل امام حركة المركبات واجراء تحويلات مرورية للسير على الطريق وذلك للمنطقة الممتدة من تقاطع شركة الولاء للإعاشة ولغاية منطقة ما قبل محطة توتال للمحروقات "المشتى".



وأضافت، أنه سيتم تحويل السير القادم من شارع الخدمات الشرقي لطريق المطار باتجاه طريق الشحن الجوي وذلك من خلال اتباع احدى المسارات التالية :-



1. التحويلة المرورية الحالية في مسارها القائم لغاية سكة الحديد باتجاه طريق الشحن الجوي الرئيسي بالقرب من محطة توتال للمحروقات "المشتى" ووصولا لبوابة مطار الشحن "المشتى".



2.المسار الاضافي للقادمين من الجنوب عبر طريق الخدمة الشرقي لطريق المطار وذلك بالدخول عبر ثاني مخرج من طريق المطار الرئيسي والدخول إلى طريق الخدمات ومن ثم الانعطاف يمينا والدخول في مسار التحويلة الرديف باتجاه طريق الشحن الجوي الرئيسي بالقرب من محطة توتال للمحروقات "المشتى" ووصولا لبوابة مطار الشحن وحسب الاشارات الارشادية المثبتة على مسار التحويل وفق الاشارات الارشادية.



فيما سيتم تحويل السير القادم من منطقة بوابة الشحن الجوي " المشتى" باتجاه طريق الخدمة الشرقي، من خلال الانعطاف يسارا من التقاطع الواقع بجانب محطة توتال للمحروقات "المشتى" والدخول في مسار التحويلة.



وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بعناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة كافة، داعية المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.



وشددت، على أن العمل جار لاستكمال الاعمال في المشروع، والذي تجاوزت نسبة الانجاز فيه 30% بالإضافة إلى الطريق الرديف (الطريق المجاور لطريق الشحن الجوي)، خلال المدة المتوقعة لانتهاء من المشروع والتي هي 8 أشهر من تاريخ البدء.



كما أكدت الوزارة أن مشروع إعادة تأهيل وتعبيد طريق الشحن الجوي يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الاشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي؛ لكون طريق الشحن الجوي يعتبر طريقا حيويا واقتصاديا مهما يربط طريق المطار بمنطقة الشحن الجوي ومنشآت صناعية أخرى، ويتم تزويده بشكل دوري بنسب الانجاز وسير الاعمال فيه وأي عائق يواجه سير العمل ليصار إلى حله بشكل فوري؛ كي لا يؤثر على سير العمل في المشروع.



وثمنت الوزارة جهود العاملين في المشروع على الجهود المبذولة للعمل على المشروع وفق اعلى المعايير الهندسية المتبعة وبما يقدم أفضل الخدمات للمواطنين.



يشار إلى أن الاعمال في المشروع بطول (7.4) كم تم تقسيمها على عدة مراحل؛ ليتم إنجازها بشكل اسرع وستشمل الاعمال فيه عمل خلطة خرسانية في المناطق التي تشهد حمولات محورية ثقيلة بطول 1100م، فيما سيتم إعادة تأهيل الخلطة الإسفلتية في باقي أجزاء الطريق وعمل كافة الاعمال المرافقة له من تصريف لمياه الامطار والاشارات الإرشادية والتحذيرية (الانارة ،الدهان ،الشواخص الارشادية والتحذيرية) والاعمال اللازمة كافة وفق أعلى المعايير الهندسية المتبعة، إضافة إلى اعمال تعبيد طريق رديف لطريق الشحن الجوي والتحويلات المرورية المجهزة بعناصر السلامة العامة لتخدم التجمعات الصناعية والشحن الجوي والمعهد المروري وجميع مستخدمي الطريق لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة العمل في المشروع والتي تم استحداث بعضها.



يذكر أيضاً أن مشروع إعادة تأهيل طريق الشحن الجوي - القسطل ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وباشرت الوزارة العمل على المشروع بعد انتهاء الإجراءات اللازمة كافة لبدء العمل فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتي اخذت صفة الاستعجال.

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