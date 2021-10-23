تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الاشغال العامة والأسكان وبالتعاون مع ادارة السير المركزية اليوم السبت، عن البدء بإجراء تحويلات في محافظة البلقاء على طريق الشونة الجنوبية - الكفرين، من محطة الأغوار للمحروقات إلى تقاطع الجواسرة ضمن أعمال إعادة إنشاء المرحلة الثانية من مشروع طريق الشونة الجنوبية مع تقاطع الكفرين، وذلك اعتبارا من الاثنين المقبل.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم تحويل السير القادم من عمان والرامة والكفرين باتجاه الشونة الجنوبية والكرامة والسلط وجسر الملك حسين، والسير القادم من السلط ووادي شعيب باتجاه عمان - الرامة إلى تحويلة الجواسرة وحسب الشواخص المبينة في الموقع، فيما سيتم تحويل السير القادم من جسر الملك حسين والكرامة إلى تحويلة طريق القناة ثم إلى تحويلة الجواسرة وحسب الشواخص في الموقع.

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