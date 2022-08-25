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الخميس، 25-08-2022 09:31 ص

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة ( أسماء)

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الوكيل الإخباري - بدأت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اعتباراً من صباح اليوم الخميس، باستكمال أعمال مشروع إعادة تحسين وتأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك - القطرانة الجزء الأول.

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وقالت الوزارة، إنه سيتم إجراء تحويلات مرورية على الطريق في منطقة العمل، للمنطقة من نقطة الدوريات الخارجية (اللجون) باتجاه جسر القطرانة (من المحطة 200+16 إلى المحطة 500+7) ضمن أعمال تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك - القطرانة (الجزء الأول) اعتباراً من صباح الخميس.


وأضافت أن حركة السير القادمة من جسر القطرانة باتجاه الكرك ستبقى كما هي، فيما سيتم تحويل حركة السير القادم من الكرك باتجاه القطرانة إلى طريق الكرك القديم للقادمين من الكرك إلى القطرانة.


وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعيًة المواطنين سالكي الطريق إلى التقييد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.


وشددت، على أن المشروع يحظى بمتابعة حثيثة من وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي، وسيتم بناء على إيعاز منه لأهمية الطريق الحيوية تزويده بنسب الإنجاز فيه بشكل دوري وسير الأعمال فيه وأي عائق يواجه سير العمل فيه؛ لحله بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشكل فوري.


وبينت الوزارة أن عطاء إعادة تأهيل وصيانة جزء من طريق (القطرانة – الكرك) بطول إجمالي 16 كم تقريبا و بالاتجاهين، بعرض 10 متر لكل اتجاه، بداية من جسر القطرانة على الطريق الصحراوي ولغاية النقطة الأمنية.


يشار إلى أن المشروع ممول بقرض من الصندوق الكويتي للتنمية.


 




 

 


 

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