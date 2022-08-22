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الإثنين، 22-08-2022 04:32 م

تحويلات مرورية على طريق الكرك - القطرانة اعتبارا من الخميس - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام عن البدء باستكمال أعمال مشروع إعادة تحسين وتأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك - القطرانة الجزء الأول، اعتباراً من صباح الخميس.

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وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سيتم إجراء تحويلات مرورية على الطريق في منطقة العمل، للمنطقة من نقطة الدوريات الخارجية (اللجون) باتجاه جسر القطرانة (من المحطة 200+16 إلى المحطة 500+7) ضمن أعمال تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف لطريق الكرك - القطرانة (الجزء الأول) اعتباراً من صباح يوم الخميس.


وأضافت أن حركة السير القادمة من جسر القطرانة باتجاه الكرك ستبقى كما هي، فيما سيتم تحويل حركة السير القادم من الكرك باتجاه القطرانة إلى طريق الكرك القديم للقادمين من الكرك إلى القطرانة.


وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعيًة المواطنين سالكي الطريق إلى الالتزام بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.

 




 

 


 

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