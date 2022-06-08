الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع مديرية الأمن العام، اليوم الاربعاء، عن إجراء تحويلات مرورية على طريق الكرك – القطرانة، للمنطقة بعد جسر القطرانة باتجاه الكرك، ضمن أعمال تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصيف لطريق الكرك – القطرانة اعتبارا من صباح يوم غد الخميس.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، إنه حركة السير القادمة من القطرانة باتجاه الكرك ستبقى كما هي مع الالتزام بالمسرب الأيمن، فيما سيتم تحويل حركة السير القادم من الكرك باتجاه القطرانة الى المسرب الايسر من الطريق للقادمين من القطرانة الى الكرك.

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