تحويلات مرورية على طريق المطار - تفاصيل

الوكيل الاخباري - بدأت الجمعة استكمال أعمال الدهانات العاكسة لجزء من طريق مطار الملكة علياء الدولي، ولغاية مساء يوم السبت.

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وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، الخميس إنها وبالتعاون مع مديرية الأمن العام سيتم إجراء تحويلات جزئية في مناطق العمل.



وأضافت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الامن العام.



يذكر أن الوزارة تقوم بتنفيذ أعمال صيانة وتحسين على طريق المطار تشمل تنفيذ خلطات اسفلتية وعوامل سلامة مرورية ومطبات نموذجية بمواقع مختلفة وتنفيذ أعمال الفصل لطريق الخدمة الشرقي بطول (4)كم وكذلك عمل فتحة التفاف بين طريق الخدمة الغربي والطريق الرئيسي بالقرب من محطة جمال بلازا وكذلك عمل عبارات تصريف مياه الأمطار في بعض المواقع.