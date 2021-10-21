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الخميس، 21-10-2021 03:07 م

تحويلات مرورية على طريق المطار غدا الجمعة

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الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير المركزية، الخميس، عن اغلاق المقطع الذي يقع على طريق المطار ،وتحويل السير القادم من المطار باتجاه عمان الى طريق ممر عمان التنموي (شارع المية)، اعتبارا من الساعة السادسة من صباح غد الجمعة وحتى الساعة السادسة مساءً من نفس اليوم، وذلك لاجراء فحوصات فنية للهبوط في المقطع ليتم اجراء اللازم.

وأوضحت في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام، أنه سيتم طيلة فترة الاغلاق اجراء فحوصات فنية للمقطع الواقع على طريق المطار الرئيسي بعد اسفل الجسر باتجاه عمان لمعالجة الهبوط الواقع في المقطع، ما تطلب من الوزارة وحفاظا على السلامة العامة اغلاق المقطع وتحويل حركة السير بشكل مؤقت لاجراء اللازم.

وأكدت الوزارة أن التحويلة المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.

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