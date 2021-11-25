تحويلات مرورية على طريق جابر عمان - المفرق

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، عن اغلاق مقطع على طريق جابر (عمان/المفرق) وإجراء تحويلات مرورية على الطريق من الساعة الخامسة فجر يوم غد الجمعة الموافق 26/11/2021 وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا من نفس اليوم؛ وذلك لتركيب جسر مشاة معدني في الموقع.



وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الاعلام، إنه سيتم تحويل السير القادم من عمان باتجاه المفرق إلى طريق ضمن مدينة المجد، اما القادم من المفرق باتجاه عمان سيتم تحويله إلى طريق إسكان طلال.



وبينت، أنه سيتم طيلة فترة الاغلاق تركيب جسر معدني يخدم المشاة في الموقع؛ ما تطلب من الوزارة وحفاظا على السلامة العامة اغلاق المقطع وتحويل حركة السير بشكل مؤقت لإجراء اللازم.



وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة كافة، داعية المواطنين إلى الالتزام بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان، وتعليمات كوادر إدارة السير المركزية.

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