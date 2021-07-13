تحويلات مرورية على طريق دير أبي سعيد - سموع

الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحويلات على طريق دير أبي سعيد - سموع في محافظة اربد؛ ضمن أعمال توسعة وتحسين الطريق، وذلك اعتباراً من يوم غد الاربعاء الموافق 14-7-2021.



وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أنه سيتم تحويل السير بالاتجاهين سواء القادم من اربد باتجاه لواء الكورة ( سموع - دير أبي سعيد) أو السير للقادم من لواء الكورة (دير أبي سعيد) باتجاه سموع واربد إلى التحويلة الخارجية رقم (1)، الرابطة بين نفق تبنه وطريق عيون الحمام (البير الغربي) إلى دير أبي سعيد (طريق دير أبي سعيد القديمة).



ودعت الوزارة سائقي الشاحنات الكبيرة إلى إتباع طريق "اربد – الشونة الشمالية - وقاص – دير أبي سعيد" أو طريق "جرش – عجلون – برقش – دير أبي سعيد" كطرق بديلة.



وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.



الجدير بالذكر أن الأعمال في المشروع تشمل إنشاء الطريق بأربعة مسارب وجزيرة وسطية، وكافة أعمال تصريف مياه الأمطار من عبارات صندوقية وأنبوبية، وأعمال تبطين الخنادق الجانبية وكافة أعمال الإنارة اللازمة، بالإضافة لأعمال انشاء جدران استنادية ومدات خرسانيه لحمايه جوانب الطريق.



كما تشمل اعمال المشروع على تنفيذ تقاطع بلدة تبنة وتوسعة وتحسين مدخل البلدة، من خلال انشاء نفق وكافة الجدران الاستنادية اللازمة بالإضافة إلى اعمال انشاء جديدة على أجزاء من الطريق تتضمن قطع وطمم؛ لتعديل المنعطفات الحادة، ولتحسين مدى الرؤيا وتوسعة على أجزاء أخرى واعمال فرشيات وخلطة اسفلتية وتعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية من دهانات وعاكسات واشارات وشواخص ارشادية وتحذيرية.

اضافة اعلان