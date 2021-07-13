الثلاثاء 13-07-2021
الوكيل الاخباري

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وتجارة بغداد

طرح عطاء لتأهيل متنزه بلدية جرش

السعودية تغير مسار طيرانها فوق الإمارات

إصابة رئيس البرلمان التونسي بكورونا

وزير الصحة يوضح حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وزير الصحة : اتاحة التطعيم ضد كورونا في المراكز الصحية الشاملة

فرنسا تدرج تونس في القائمة الحمراء احتياطا لكورونا

البيئة تطلق استراتيجية التعليم البيئي من أجل الاستدامة

زيادين يؤكد أهمية دور مركز زها الثقافي

رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يلتقي قياديين من العمل الإسلامي

الثلاثاء، 13-07-2021 08:10 م

تحويلات مرورية على طريق دير أبي سعيد - سموع

520212517025104276377


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير، اليوم الثلاثاء، عن إجراء تحويلات على طريق دير أبي سعيد - سموع في محافظة اربد؛ ضمن أعمال توسعة وتحسين الطريق، وذلك اعتباراً من يوم غد الاربعاء الموافق 14-7-2021.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه ، أنه سيتم تحويل السير بالاتجاهين سواء القادم من اربد باتجاه لواء الكورة ( سموع - دير أبي سعيد) أو السير للقادم من لواء الكورة (دير أبي سعيد) باتجاه سموع واربد إلى التحويلة الخارجية رقم (1)، الرابطة بين نفق تبنه وطريق عيون الحمام (البير الغربي) إلى دير أبي سعيد (طريق دير أبي سعيد القديمة).

ودعت الوزارة سائقي الشاحنات الكبيرة إلى إتباع طريق "اربد – الشونة الشمالية - وقاص – دير أبي سعيد" أو طريق "جرش – عجلون – برقش – دير أبي سعيد" كطرق بديلة.  

وأكدت الوزارة، أن التحويلة المرورية مجهزة بكافة عناصر السلامة والإشارات الإرشادية والتحذيرية اللازمة، داعية المواطنين سالكي الطريق للتقيد بعناصر القيادة الآمنة والإشارات التحذيرية وتعليمات كوادر الوزارة العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية.

الجدير بالذكر أن الأعمال في المشروع تشمل إنشاء الطريق بأربعة مسارب وجزيرة وسطية، وكافة أعمال تصريف مياه الأمطار من عبارات صندوقية وأنبوبية، وأعمال تبطين الخنادق الجانبية وكافة أعمال الإنارة اللازمة، بالإضافة لأعمال انشاء جدران استنادية ومدات خرسانيه لحمايه جوانب الطريق.
 
كما تشمل اعمال المشروع على تنفيذ تقاطع بلدة تبنة وتوسعة وتحسين مدخل البلدة، من خلال انشاء نفق وكافة الجدران الاستنادية اللازمة بالإضافة إلى اعمال انشاء جديدة على أجزاء من الطريق تتضمن قطع وطمم؛ لتعديل المنعطفات الحادة، ولتحسين مدى الرؤيا وتوسعة على أجزاء أخرى واعمال فرشيات وخلطة اسفلتية وتعزيز الطريق بعناصر السلامة المرورية من دهانات وعاكسات واشارات وشواخص ارشادية وتحذيرية.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

مذكرة تفاهم بين صناعة الأردن وتجارة بغداد

7202112234143447290260

طرح عطاء لتأهيل متنزه بلدية جرش

72021320139511654557

وزير الصحة يوضح حول الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

هواري 2

وزير الصحة : اتاحة التطعيم ضد كورونا في المراكز الصحية الشاملة

ffff

البيئة تطلق استراتيجية التعليم البيئي من أجل الاستدامة

7202011173619327224236

زيادين يؤكد أهمية دور مركز زها الثقافي

أخبار متعلقة
7f04f78c-8fe7-469c-b0ca-85958dd107d4

تحويلات مرورية على طريق الشونة الجنوبية /الكفرين

سير لوغو

إدارة السير تحذر سالكي نفق خلدا

E63F072D-C6E5-4BBF-9BFA-7F9E49DCA977

30 ديناراً مخالفة مبيت الشاحنات داخل الأحياء السكنية

184658

السير: الكثافة المرورية سببها عودة عمل القطاع العام بنسبة 100%

شرطي سير

41 % من حوادث عام 2020 سببها تلف إطارات المركبات

362208_8_1589530194

'السير' تضبط 475 موكباً مخالفاً خلال عطلة نهاية الأسبوع