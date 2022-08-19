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الجمعة، 19-08-2022 11:35 ص

تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط

تحويله


الوكيل الاخباري - تنفذ إدارة السير المركزية اليوم الجمعة، تحويلات مرورية على طريق عمان – السلط، بالاتجاهين.

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ويأتي ذلك، لغايات تركيب جسر مشاة معدني على الطريق الرئيس لخدمة المجتمع المحلي في منطقة اليزيدية.


وقالت وزارة الأشغال العامة والإسكان إنه وبالتعاون مع إدارة السير المركزية، سيتم إغلاق الطريق أمام حركة المركبات بالقرب من مثلث اليزيدية لفترة محدودة، ابتداء من صباح يوم الجمعة ولغاية يوم السبت.


وأضافت أنه سيتم تحويل حركة السير إلى الطرق الجانبية البديلة، وفق اللوحات الإرشادية التي سيتم وضعها للدلالة والإرشاد.


وأكدت أنه تم تجهيز التحويلات المرورية بعناصر السلامة العامة كافة، داعية سالكي الطريق إلى التقيد بأسس القيادة الآمنة وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في مديرية الأمن العام.


 




 

 


 

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