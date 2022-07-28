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الخميس، 28-07-2022 04:58 م

تحويلات مرورية في أبو علندا اثر تدهور شاحنة

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الوكيل الإخباري - قالت إدارة السير المركزية، إن كوادرها العاملة في الميدان تتعامل حاليا مع حادث انقلاب مركبة شحن (تريلا) على مسرب الالتفاف لجسر المرسيدس، للسير القادم من نفق أبو علندا.

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وأضافت الإدارة عبر فيسبوك، إن الحادث نتج عنه تباطؤ في الحركة المرورية، مشيرة إلى ان كوادرنا المتواجدة حالياً تعمل على رفع المركبات على يمين الطريق ليتمكنوا من تسيير الحركة المرورية.


ولفتت إلى أنه تم تحويل السير مؤقتاً باتجاه مدخل إشارة سحاب للدوران والعودة، راجية من المواطنين سالكي الطريق توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع.


 




 

 


 

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