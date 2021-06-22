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الثلاثاء، 22-06-2021 06:45 م

تحويلات مرورية في الزرقاء اعتبارا من الجمعة المقبلة

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن إجراء تحويلات مرورية ضمن مشروع حافلات التردد السريع الحزمة الرابعة من الزرقاء باتجاه مبنى محافظة الزرقاء والدوائر الرسمية وجبل طارق وبالعكس، اعتبارا من الجمعة المقبلة.اضافة اعلان


وقال الوزارة، الثلاثاء، إنّ التحويلات بالتعاون مع إدارة السير المركزية، حيث سيتم اغلاق المنطقة من مجمع الأمير راشد إلى مبنى محافظة الزرقاء لغايات استكمال نفق الزرقاء.

وأضافت، أنه سيتم تحويل السير القادم من الزرقاء باتجاه مبنى محافظة الزرقاء والدوائر الرسمية وجبل طارق يسارا عبر تحويلة رقم 7 ثم طريق جابر إلى مدخل جبل طارق وحسب الإشارات والاتجاهات المبينة في الموقع إلى مبنى محافظة الزرقاء والدوائر الرسمية، فيما تستمر حركة السير المتجهة إلى عمان عبر التحويلة رقم 7 ثم إلى طريق جابر.

"تحويل حركة السير من اتجاه جبل طارق ومبنى محافظة الزرقاء والدوائر الرسمية المتجهة باتجاه الزرقاء يسارا بشكل موازي لمستشفى الحكمة وصولا لمجمع الأمير راشد وحسب اللوحات الارشادية في الموقع، مشيرة إلى أن الطريق ستكون باتجاه واحد فقط"، وفقا للوزارة.

ودعت، القادمين من الزرقاء باتجاه عمّان إلى استخدام تحويلة رقم 7 إلى عمّان، والقادمين من عمّان باتجاه الزرقاء إلى استخدام التحويلة رقم 7، والمتجهين من مجمع الدوائر الرسمية والسكان المحليين باتجاه الزرقاء إلى استخدام التحويلة المحاذية لمستشفى الحكمة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تأمين مستشفى الحكمة بطريق خاص للدخول والخروج حسب اللوحات الارشادية في الموقع، مبينة أن اتجاه خطوط النقل العام المتجه الى جبل حمزة، جبل الأمير حسن، الجبل الشمالي، حي الرشيد، القادسية، التطوير الحضري والرصيفة، تتجه الى الروضة - نزول الدير - وصولا الى شارع الثورة العربية الكبرى وشارع الشهيد وصفي التل.

وأكدت الوزارة أن التحويلات المرورية مؤمنة بكافة عناصر السلامة العامة والاشارات التحذيرية والإرشادية المناسبة، داعية الاخوة المواطنين إلى الالتزام بإرشادات كوادرها العاملة في الميدان وإدارة السير المركزية والإشارات الإرشادية والتحذيرية.

 




 

 


 

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