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الإثنين، 22-11-2021 08:01 ص

تحويلات مرورية في عمان اعتباراً من اليوم

شوارع 4


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتعاون مع إدارة السير، عن إجراء تحويلات مرورية على شارع الحرية، اعتباراً من اليوم الاثنين، وذلك لتنفيذ أعمال تصريف مياه الأمطار بعد أن تم الانتهاء من مخاطبة الجهات ذات العلاقة، وعلى النحو التالي:

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وأوضحت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام، أنه سيتم إغلاق مسرب شارع الحرية (المسرب الأيمن) القادم من دوار الجمرك باتجاه شارع القدس ومنطقة تقاطع الإرسال بعد اشارة أكاديمية  الحفاظ للمسرب الآخر ليصبح بمسربين، ووفق الإشارات التحذيرية في الموقع، لمسافة 150 مترا تباعاً.


وتدعو ادارة السير جميع مستخدمي الطريق التمهل و الانتباه، والتقيد بأسس القيادة الامنة والإشارات التحذيرية، وتعليمات كوادرنا العاملة في الميدان


 




 

 


 

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