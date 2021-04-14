تحويلات مرورية في عمان خلال يومين

الوكيل الإخباري - تقوم أمانة عمان وبالتعاون مع إدارة السير اعتباراً من صباح الجمعة المقبل، بإجراء التحويلات المرورية الخاصة بإنشاء أنفاق مرورية ضمن شارعي الشهيد و الاستقلال،وذلك استكمالاً للأعمال الخاصة بالتقاطعات على شارعي الشهيد والاستقلال.

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وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري في تصريح وصل "الوكيل الإخباري"، ان الاعمال في شارع الاستقلال تتطلب تحويل السير القادم من شارع اليرموك وشارع الجيش عبر شارع الاستقلال باتجاه شارع موازي لشارع الإستقلال مقابل دائرة الرقابة الصحية تم استحداثه مؤخراً ثم العودة الى شارع الاستقلال.



وللسير من دوار الداخلية وجسر القصور سيتم تحويل السير يساراً ، والمسير بعكس اتجاه السير على شارع الاستقلال ثم العودة الى مساره الصحيح عبر شارع الاستقلال.



وأضاف ان الاعمال بشارع الشهيد تتطلب تحويل السير القادم من طارق باتجاه دوار المدينة الرياضية باتجاه شارع شمس الدين الذهبي الواقع مقابل شارع التربية ثم الانعطاف يساراً باتجاه شارع أديب إسحاق ثم الإنعطاف يساراً بإتجاه شارع التبريزي ثم العودة الى شارع الشهيد.



وللقادم من دوار المدينة الرياضية بإتجاه طارق سيتم إزاحة المسار يميناً ثم العودة الى شارع الشهيد.



وستقوم أمانة عمان الكبرى وإدارة السير المركزية بتوفير وسائل السلامة المرورية والشواخص الإرشادية والتحذيرية بمواقع الإغلاق ومسار التحويلات مع تواجد كوادر إدارة السير وأعوان المرور والسير بمواقع الإغلاقات ومسار التحويلات.