الأربعاء 03-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مهمة صعبة لكنها ممكنة أيضا

التنمية : إعطاء اللقاح لـ 197 مسنا في دور الإيواء

الامن العام يفك لغز جريمة قتل بعمان

جواب صادم .. الخرابشة : لجنة الأوبئة لم تشاهد دراسة فائدة حظر الجمعة !

روسيا .. إغلاق أكبر مستشفى مؤقت لعلاج كورونا

استقالة وزراء حكومة الخصاونة

رئيس ديوان المحاسبة لـ الوكيل : سنسلم تقريرنا للخصاونة غدا

الكشف عن سبب الاكتظاظ في مستشفى الزرقاء - فيديو وصور

"السبت حظر شامل" تشعل مواقع التواصل

إيعاز من رئيس الوزراء بسبب تراجع الوضع الوبائي

الأربعاء، 03-03-2021 02:03 م

تحويلات مرورية في عمان

307829_48_1614580022


الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان اليوم الاربعاء ، عن إجراء تحويلات مرورية ضمن الحزمة الاولى من اعمال مشروع حافلات التردد السريع بين مدينتي عمان والزرقاء في المنطقة الواقعة ما بين إشارة المحطة ولغاية إشارة النشا بطول 1100م على حركة السير في طريق الملك عبدالله الاول اعتباراً من صباح الجمعة الموافق 5-3-2021.

اضافة اعلان

وتشير الوزارة إلى أنه وبالنسبة للسير القادم من إشارة المحطة بإتجاه إشارة النشا سيتم إغلاق الجانب الايمن من الطريق وتحويل حركة السير إلى الجهة المقابلة الى الجانب الايسر لغاية مجمع رغدان، والسير القادم من إشارة النشا باتجاه إشارات المحطة سيتم إغلاق الطريق باستثناء حركة السير المحلية وتحويل السير لشارع الجيش اتوستراد عمان - الزرقاء.


ولفتت الوزارة إلى أن المسرب على الجهة اليمنى من إشارة المحطة ولغاية مجمع رغدان ستكون مغلقة لغايات العمل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320211192633577842098

التنمية : إعطاء اللقاح لـ 197 مسنا في دور الإيواء

20b9c347-674a-4588-a38c-c33ebc66c14c

جواب صادم .. الخرابشة : لجنة الأوبئة لم تشاهد دراسة فائدة حظر الجمعة !

2202128152234703684430

استقالة وزراء حكومة الخصاونة

271248 (1)

إغلاق مصنع لإنتاج المعسل مخالف بالرصيفة

0fc5ede3e459769824adb00c962f0d22

وزارة الزراعة تعلق الدوام حتى صباح الاحد

122

رئيس ديوان المحاسبة لـ الوكيل : سنسلم تقريرنا للخصاونة غدا

أخبار متعلقة
220213165211479425000

تحويلات مرورية على طريق اتوستراد عمان - الزرقاء

ffff

أزمة سير خانقة يشهدها طريق اربد عجلون

EuaI3JLXYAEgvsj

محافظ عجلون : ندعو المواطنين لعدم الخروج من المنازل الا للضرورة القصوى

210964_1_1603031194 (1)

رفد طريق المفرق الخالدية بوسائل السلامة المرورية

سي

السير تحدّث الخطة المرورية

1120202142718998230049

مصدر حكومي للوكيل : قرار تعليق حركة الطيران من والى بريطانيا لا يزال سارياً